De ruzie die uitmondde in een vechtpartij in de nacht van 20 op 21 juli begon op de Lange Poten in het centrum van Den Haag en eindigde op het Plein. Het slachtoffer en een vriend kregen daarbij klappen van een groep mensen. De Somaliër werd ook tegen het hoofd getrapt en overleed uiteindelijk aan ernstig hersenletsel. Het slachtoffer verbleef in een azc in Heerhugowaard.

De twee medeverdachten hebben belastende verklaringen afgelegd over A., net als een aantal getuigen. Behalve een ontkenning zwijgt A. tot nu toe. Volgens zijn advocaat legt hij waarschijnlijk op een later moment nog een verklaring af. Wel zei A. tijdens de zitting moeite te hebben dat hij al zo lang weg is van zijn familie.

Vier verdachten staan terecht voor de mishandeling. Ze zijn allemaal begin 20 en afkomstig uit Duitsland. Daar zijn zij in augustus aangehouden en overgeleverd aan Nederland. Twee van hen ontkenden eerder bij de rechter dat ze iets te maken hadden met het fatale geweld. Voor de drie die in de cel zitten, staat op 11 maart een nieuwe zitting gepland. Een vierde verdachte is vrij en verschijnt later voor de rechter, onbekend is wanneer.