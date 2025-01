Op Telegram meldt de politie dat ze „de kanalen wil sluiten waarlangs mannen van dienstplichtige leeftijd naar het buitenland gesmokkeld worden”.

Sinds de Russische aanval in februari 2022 begon, worstelen de Oekraïense strijdkrachten met het vertrek van honderdduizenden mannen naar het buitenland. Het rekruteren van nieuwe soldaten is erg moeilijk geworden.

Mannen tussen de 18 en 60 jaar oud mogen alleen in heel bijzondere omstandigheden Oekraïne verlaten. Velen proberen te vluchten, bijvoorbeeld naar Roemenië met een voettocht over de Karpaten of door een grensrivier over te steken.