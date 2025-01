Veel uitval van bussen, maar Qbuzz belooft ‘snel verbetering’

Qbuzz nam halverwege vorige maand het busvervoer in en om onder meer Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk over van Arriva, maar vooralsnog verloopt de dienstverlening chaotisch. Zo staan reizigers soms tevergeefs te wachten op de bus of komen bussen te laat. Ook zijn verhalen bekend over chauffeurs die verkeerd rijden of zelfs de route helemaal niet weten.

Qbuzz verwacht dat de dienstverlening „snel zal verbeteren”, ook omdat de komende tijd per week ongeveer vijftien nieuwe bussen in gebruik worden genomen. Door leveringsproblemen bij Iveco, dat slechts 31 van de 140 bestelde elektrische bussen op tijd af had, moest Qbuzz op het laatste moment alternatieven regelen zoals touringcars. Voorlopig rijden er ook tientallen dieselbussen rond. „Zolang niet alle bussen er zijn, is de uitvoering helaas minder goed.”

Het vervoersbedrijf krijgt veel klachten binnen van reizigers over bussen die niet komen opdagen of niet op tijd rijden. „We maken gebruik van tijdelijke bussen, waarin IT-apparatuur ontbreekt. Hierdoor komt het voor dat actuele reisinformatie in onze reisplanners niet volledig klopt. We zijn ons bewust van de impact hiervan”, aldus een woordvoerder. „We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen door nieuwe bussen te laten instromen.”

Qbuzz hoopt tot „meer betrouwbare busomlopen” te komen door roosters van de chauffeurs aan te passen. Die wijzigingen gaan eind januari in. Tot die tijd vervallen op sommige lijnen enkele ritten. Qbuzz benadrukt dat het, ondanks de hoge uitval, dagelijks „fors meer” ritten aanbiedt in dit gebied dan in de vorige concessieperiode gebeurde.