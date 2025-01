Stevige besluiten van politici en beleidsmakers zijn nodig om mensen en bedrijven te helpen collectief de keuzes te maken die nodig zijn, zegt De Vries. Het gaat dan om bijvoorbeeld het heffen van belastingen of het verbieden van vervuilende activiteiten. Ze verwijst naar de coronacrisis, toen de overheid besloot om onder meer winkels te sluiten om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. „Je kunt zulke dingen dus doen, maar je doet ze alleen maar in crisisgevallen.” Klimaatverandering wordt door de politiek „blijkbaar nog niet zo gezien”.

Klimaatverandering is psychologisch een lastig onderwerp, ziet De Vries. „Er is niet één iemand verantwoordelijk, iedereen maakt keuzes: burgers met hun stemgedrag, politici en beleidsmakers, journalisten en onderzoekers.” Daardoor is volgens haar een „systeemverandering” nodig als we de opwarming nog willen tegenhouden.