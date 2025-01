Commissie: niet waar dat 150 EU-ambtenaren interview Musk bekeken

De afdeling die is belast met controle op de Europese digitale wetgeving, de Digital Services Act (DSA), bestaat uit ongeveer 150 mensen, zei de woordvoerder. „Het gaat er niet om dat we naar de livestream kijken om de inhoud te controleren of erop te reageren. We zijn niet verantwoordelijk voor individuele soorten inhoud en kijken daar ook niet naar.” Wel worden de systemen van digitale platforms gemonitord. Als daaruit blijkt dat niet aan de DSA wordt voldaan, volgt nader technisch onderzoek.

Ook de reactie van X-eigenaar Musk op de opmerking van Weidel, dat de EU-medewerkers degenen zijn die de „vrijheid van meningsuiting willen dwarsbomen”, is onwaar, benadrukte de woordvoerder. De Europese Commissie is tegen alle vormen van censuur en voorstander van vrije meningsuiting. „Vrijheid van meningsuiting is de kern van onze democratieën. Het staat centraal in de Digital Services Act.”