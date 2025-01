Vaals vreest schade aan toerisme bij uitbreiding vliegveld MAA

Volgens Vaals is uit meerdere onderzoeken naar voren gekomen dat toename van geluidsoverlast schadelijk is voor het toerisme in de regio. Ook vindt de gemeente dat beter gekeken moet worden naar wat uitbreiding van het vliegverkeer op MAA betekent voor de geluidsoverlast in heel Zuid-Limburg.

„De geluidshinder treft niet alleen inwoners, maar ook bezoekers, de recreatieve bedrijvigheid in de regio, natuur en landschap, flora en fauna”, aldus Vaals. „Wij zijn van mening dat de meerwaarde van de voorgenomen uitbreiding van MAA niet opweegt tegen de structurele en, in economische, toeristische én landschappelijke zin, bedreigende nadelen.”

De luchthaven in Beek is voornemens het aantal (vracht)vluchten de komende jaren te laten groeien, maar is daarvoor afhankelijk van een zogeheten luchthavenbesluit. Daarin staat onder meer wat de normen zijn voor geluidsoverlast en de openingstijden van het vliegveld. Naar verwachting komt de regering dit voorjaar met het besluit naar buiten.

De toekomst van de verlieslijdende luchthaven zorgt al langer voor discussie in Limburg. De provincie is voor 60 procent eigenaar van MAA en de andere 40 procent van de aandelen is in bezit van de Schiphol Group.