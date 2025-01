Brandweer Nederland stuurt geen blusmaterieel naar LA

De branden in en rond de Amerikaanse stad woeden sinds dinsdag. De twee grootste hebben samen momenteel een omvang van zo’n 13.500 hectare. Volgens Kok komen in de Verenigde Staten jaarlijks meerdere van dit soort grote branden voor. „Het verschil is nu dat hele woonwijken zijn verwoest en dat daardoor de impact groter is. Maar qua capaciteit en materieel kunnen de VS het zelf goed aan.”

De brandweer in Californië is volgens hem een van de meest gespecialiseerde van alle Amerikaanse staten. „Ook krijgen ze hulp van omliggende staten en zijn er nog andere staten die ook kunnen helpen mocht dat nodig zijn.”

In het geval dat de VS wel internationale bijstand willen hebben, dan wordt Nederland niet benaderd. Dat komt doordat we hier veel minder ervaring hebben met natuurbranden en branden van deze omvang. „Branden daar zijn veel intenser en je hebt te maken met andere weersomstandigheden, ander terrein, ander materieel. Je moet daarvoor eerst bepaalde teams opleiden”, zegt Kok. In Nederland worden wel specialistische teams opgeleid, maar niet voor branden op die schaal.

Voor extra blushulp zullen daarom eerst landen worden gevraagd met meer kennis over grootschalige natuurbranden, zoals Australië. Uit Europa komen Spanje en Portugal eventueel in aanmerking om materieel en mensen te sturen.

Door de bosbranden in Los Angeles zijn duizenden gebouwen beschadigd of verwoest en ongeveer 180.000 mensen zijn geëvacueerd. Tien mensen zijn omgekomen door het vuur.