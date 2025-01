„De inflatie is te hoog en dat raakt mensen direct in hun portemonnee”, zei Heinen. „Dus dat is echt niet oké. De Europese Centrale Bank voert daar beleid op, maar niet voldoende voor Nederland. En dat betekent dat Nederland ook echt die begrotingsdiscipline moet vasthouden.”

CBS-cijfers lieten eerder deze week zien dat de inflatie in december weer iets is opgelopen. Het leven werd in die maand 4,1 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde stijging van de consumentenprijzen is daarmee in Nederland sterker dan in andere Europese landen.

Door minder uit te geven kan de overheid bijdragen aan het beteugelen van de inflatie, zei Heinen. Dat is een boodschap die binnen de coalitie gevoelig ligt. De minister gaat er echter van uit dat het kabinet en de regeringspartijen daar in de gesprekken over de voorjaarsnota samen uitkomen.