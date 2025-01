Hart voor Den Haag boos over verdwijnen Haagse hopje

Binnenland

Het nieuws dat er een einde komt aan de productie van het Haagse hopje is bij de partij Hart voor Den Haag „in het verkeerde keelgat” geschoten. Omroep West meldde donderdag dat de Zweedse snoepmaker Cloetta het snoepje niet meer maakt omdat de vraag is afgenomen. „Hoe kan het zijn dat we zulk Haags erfgoed laten verdwijnen?”, vragen raadsleden Richard de Mos en Coen Bom zich af. Ze roepen het college op om de rechten voor het produceren van Haagse hopjes terug te halen naar Den Haag.