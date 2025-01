De houtrook kan klachten van mensen met longziekten verergeren, geeft Weeronline aan. „De vieze lucht is echter voor iedereens gezondheid slecht. Naast longproblemen kan dit op den duur hart- en vaatziekten veroorzaken.”

De wind neemt na het weekend naar verwachting weer iets toe. „Heel gemakkelijk zal de houtrook dan nog niet wegwaaien, maar het zal wel minder blijven hangen dan dit weekend.”

Weeronline verwacht een overwegend droog weekend, maar zaterdag kan lokaal een bui vallen. Ook trekken er zaterdag wolkenvelden over het land, maar tussendoor schijnt soms de zon. De dag start met temperaturen rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn. In het zuidoosten is in de nacht en vroege ochtend kans op matige vorst beneden de -5 graden. In woonwijken kan het nog glad zijn door sneeuwresten. Overdag wordt het ongeveer 2 graden in het oosten en zuidoosten tot 6 graden aan zee. „In Limburg ligt de temperatuur in de gebieden met sneeuw net boven het vriespunt.”

Ook zondag liggen de temperaturen in het begin van de ochtend rond het vriespunt, en vriest het in het zuidoosten bij voldoende opklaringen mogelijk matig met minima beneden de -5 graden. In Limburg wordt het 1 tot 3 graden, op veel andere plaatsen 4 of 5 graden en aan de noordwestkust kan het 6 of 7 graden worden. Het blijft zondag droog, maar er zijn wel veel wolkenvelden. Toch kan de zon af en toe ook tevoorschijn komen, vooral in het zuidoosten.