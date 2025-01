Concert van de week: ”De Zaligsprekingen” van Arie Loonstra in Ede 

Het betreft de eerste integrale uitvoering van dit werk. Daarnaast is het koor uit Ede te horen in liederen van onder anderen John Rutter en Margreeth de Jong. Dirigent is Paul Baan, Gert-Jan Schipper bespeelt het orgel. Tijdens de samenzang worden psalmen gezongen uit de recente uitgave ”Nieuw berijmd” van Enny de Bruijn.

Toen Loonstra eens thuis luisterde naar de beroemde Enigmavariaties van de Engelse componist Edward Elgar kreeg hij het idee om van dit orkestwerk een koorwerk te maken. Daarvoor moest wel het nodige aan de muziek veranderd worden, vertelde hij vorig jaar tijdens een interview met het Reformatorisch Dagblad. „Er zitten sprongen in die niet te zingen zijn.” Loonstra’s vrouw stelde voor om de zaligsprekingen uit Mattheüs 5 te gebruiken als leidraad voor de compositie. Loonstra: „Dat bleek inderdaad een heel geschikte tekst.”

Het concert op 18 januari in de Petrakerk (Lunterseweg 25) begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de stichting Samarita, die zich inzet voor Hongaarse christenen in Roemenië.