Triodos Bank sluit overeenkomst met ontevreden certificaathouders

Triodos gaf eerder al toe dat de handel in de certificaten beter moest. In de coronapandemie kwam de handel tijdelijk stil te liggen, omdat beleggers massaal van hun certificaten af wilden. In 2023 heropende de handel tegen een veel lagere koers.

Om de verhandelbaarheid van de aandelen te verbeteren, kondigde Triodos vorig jaar een beursgang in Amsterdam aan. Het is nog niet bekend wanneer die zal zijn.

Een groep beleggers bereidde eerder een massaclaim voor vanwege de verliezen die zij leden door de waardedaling van de certificaten. De waarde van een certificaat was na het hervatten van de handel zo’n 28 euro, terwijl dat voor het stilleggen ruim 80 euro was. Dat leidde tot een gezamenlijk verlies van honderden miljoenen euro’s.

De stichting, die meer dan 4000 gedupeerden vertegenwoordigt, meldt nu dat ze in ruil voor de deal afziet van verdere juridische procedures. „Certificaathouders kunnen zelf beslissen of zij op het financiële aanbod van Triodos Bank ingaan. Wanneer zij dit doen, verklaren zij zich akkoord om Triodos Bank niet verder juridisch aan te spreken op bekende feiten rondom de problematiek met de verhandelbaarheid van certificaten”, schrijft de SCTB, die de bezitters van 17 procent van het eigen vermogen van de bank vertegenwoordigt.

„We zijn tevreden omdat we menen dat dit akkoord in het beste belang is van alle certificaathouders en de bank. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is het maximale dat we konden bereiken en past bij de dubbele doelstelling van onze stichting. We zijn ook content met de voorgenomen systematische aanpak om de community van stakeholders rondom de bank te versterken”, reageert SCTB-voorzitter Fons van der Velden.

Triodos was niet direct bereikbaar voor een reactie.