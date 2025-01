Uitspraak in zaak over moord Groningen in 2002 na eis levenslang

D. is een beruchte figuur in de internationale drugshandel. Hij zou Meesters (52) op 28 november 2002 hebben laten liquideren, omdat diens zus in Spanje een grote partij hasj van de bende van D. zou hebben gestolen, samen met een vriendin. Meesters werd in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Groningen met acht kogels doodgeschoten.

Vier dagen voor de moord kreeg de nietsvermoedende Meesters al bezoek van vijf mannen, onder wie de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha, die op zoek waren naar zijn zus. De mannen voerden een dreigend gesprek met Meesters en lieten bij hem een Spaans telefoonnummer achter dat hij moest bellen. Op de dag van de moord was Meesters opnieuw alleen thuis. Toen hij de voordeur opendeed, werd hij direct geliquideerd.

De schutter, de Brit Daniel S., is in 2006 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De recherche heeft S. vaak ondervraagd over de rol van D. als brein achter de moord op Meesters, maar hij durfde niet of nauwelijks over zijn landgenoot te verklaren. De kinderen van het slachtoffer zochten S. op in de gevangenis en in dat gesprek zou S. wel in de richting van D. hebben gewezen.

Robert D. zit momenteel in Frankrijk een celstraf van 22 jaar uit voor de import van 1300 kilo cocaïne. Hij is niet bij de uitspraak in Groningen aanwezig.