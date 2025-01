De uitspraak staat volgens Amerikaanse media gepland voor 09.30 uur plaatselijke tijd, 15.30 uur in Nederland. Trump, die zich beroept op presidentiële onschendbaarheid, deed de afgelopen tijd vergeefse pogingen om de zitting uitgesteld te krijgen. Hij zou de uitspraak via een videoverbinding willen bijwonen. Rechter Juan Merchan heeft al gezegd dat Trump geen gevangenisstraf krijgt.

De zaak draait om een betaling aan pornoster Stormy Daniels. Ze zegt het bed met Trump gedeeld te hebben en kreeg voor de verkiezingen van 2016 zo’n 130.000 dollar om daarover te zwijgen. Een advocaat betaalde dat zwijggeld en zou later financieel zijn gecompenseerd door Trump. Die is niet vervolgd voor de zwijggeldbetaling zelf, maar voor het gerommel met documenten om geheim te houden dat hij zijn probleemoplosser (‘fixer’) terugbetaalde.

Trump was de eerste voormalige president die met strafvervolging te maken kreeg. De Republikein heeft pogingen om hem te vervolgen de afgelopen jaren consequent omschreven als een heksenjacht. Er waren ook strafzaken die gingen om de pogingen zijn verkiezingsnederlaag in 2020 teruggedraaid te krijgen en het bewaren van geheime documenten op zijn landgoed toen hij geen president meer was. Uiteindelijk kwam het alleen in de zwijggeldzaak in New York tot een juryoordeel.