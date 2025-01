NFI: toxicologisch onderzoek beter en sneller door nieuwe methode

Het instituut doet nu standaard twee analyses. Bij de eerste wordt gekeken naar de aanwezigheid en de concentratie van 500 stoffen, dat laatste is nieuw. Daarna wordt in een tweede analyse gekeken naar nog eens 2000 andere stoffen, die het NFI heeft opgeslagen in een eigen bibliotheek.

Politie en Openbaar Ministerie denken dat door deze werkwijze de kans groter wordt om misdrijven op te lossen. „Snel en goed toxicologisch onderzoek is voor ons als OM waardevol, het helpt ons snel beslissingen te nemen en richting te geven aan het strafrechtelijk onderzoek”, aldus forensisch officier van justitie Leonie Pronk.

Het NFI doet in opdracht van politie en Openbaar Ministerie zo’n 2000 toxicologische onderzoeken per jaar, in 500 gevallen gaat het om verkeersdelicten. Meestal wordt onderzocht welke stoffen er in het bloed zitten en wat voor invloed deze hebben gehad op een persoon. Naast bloed en urine worden ook haren onderzocht, al komt dat minder vaak voor. Als een persoon overleden is wordt bloed uit het dijbeen of hart gebruikt, maar ook materiaal uit het oog of weefsel van de lever. Daarnaast worden ook weleens voorwerpen onderzocht, zoals glaswerk of een injectiespuit.