Het is nu aan de Franse rechter om de zaak die tegen de spoorwegmaatschappij was aangespannen af te doen in lijn met de beslissing van het Hof. Het oordeel is ook bindend voor andere nationale rechtelijke instanties waarvoor soortgelijke kwesties spelen.

Volgens het Hof kan de SNCF ervoor kiezen „te communiceren op basis van algemene, inclusieve uitdrukkingen wanneer zij een klant aanspreekt, die geen verband houden met de veronderstelde genderidentiteit van die klant”. Het Hof beslist niet zelf over het geschil.

De zaak is jaren geleden door de vereniging Mousse bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL) aangespannen. Volgens Mousse is de eis van de Franse spoorwegmaatschappij in strijd met de algemene verordening gegevensbescherming. De CNIL vindt dat niet en wees in 2021 de klacht af. Mousse ging daarop in hoger beroep bij de Franse Raad van State. Die is op zijn beurt naar het Hof gestapt met het verzoek om uitleg van het recht van de Europese Unie hierover.