President Biden memoreerde een bezoek dat hij enkele jaren geleden samen met zijn vrouw Jill bracht aan Carter en diens echtgenote Rosalynn. Ze haalden samen herinneringen op die bijna zes decennia teruggingen. Biden was een 31-jarige senator toen hij vriendschap sloot met Carter en was een van de eersten die steun uitsprak voor Carters kandidatuur voor het presidentschap.

„Jimmy Carters vriendschap leerde me, en door zijn leven heen, dat kracht van karakter meer is dan een titel of de macht die we hebben.”, aldus Biden. De president greep de toespraak aan om te zeggen dat we verplicht zijn „om haat geen veilige haven te geven. En om op te staan tegen hetgeen waarvan mijn vader altijd zei dat de grootste zonde is van allemaal: machtsmisbruik.”

Naast Biden spraken ook enkele kleinzoons van Carter. Joshua Carter stond stil bij zijn toewijding aan het lesgeven op een zondagsschool in zijn thuisplaats Plains. „Hij gaf vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de coronatijd elke zondag Bijbel-les.”

Steven Ford, zoon van de Republikeinse oud-president Gerald Ford, las een eerbetoon voor dat zijn vader schreef voor Carter, voor zijn eigen dood in 2006. Carter en Ford stonden tegenover elkaar bij de verkiezingen van 1976, maar later in het leven werden ze vrienden. De boodschap eindigde met een persoonlijke noot van Carters voorganger: „Ik kijk uit naar onze hereniging, we hebben veel bij te praten. Dank u, Mr. President. Welkom thuis, oude vriend”.

Na de dienst wordt het lichaam van de president teruggebracht naar zijn thuisplaats Plains in Georgia, waar later op donderdag nog een besloten dienst wordt gehouden.

Jimmy Carter was president van de Verenigde Staten van 1977 tot en met 1981. Hij overleed op 29 december op 100-jarige leeftijd. Hij was de eerste oud-president in de VS die die leeftijd bereikte.