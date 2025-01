Raad voor de rechtspraak wil af van politieke inmenging

Naves waarschuwt dat de rechtstaat niet zo „solide” is als die op het eerste oog lijkt. Naast wet- en regelgeving en democratische waarden spelen ook ongeschreven regels die uitgaan van goed vertrouwen een grote rol. „Het is daarom belangrijk om zowel wet- en regelgeving als die rechtstatelijke cultuur te blijven versterken”, aldus Naves.

Hij zou daarom graag zien dat de positie van de raad verankerd wordt in de grondwet ter bescherming van politiek inmenging. Nu is dat geregeld in een normale wet. En dat zou minder bescherming bieden tegen politieke inmenging omdat het eenvoudiger is om een reguliere wet te wijzigen vergeleken met de grondwet.

Ook roept hij de staatsmachten en instituties op om het belang van de rechtstaat uit te dragen en het geloof hierin te beschermen. Naves is er niet gerust op dat het vertrouwen in de rechter altijd zo hoog blijft als dat nu is. „Omdat een groep mensen zich in onze samenleving niet meer vertegenwoordigd en zelfs benadeeld voelt.”

Voor de rechtspraak ligt hier ook een taak, vindt Naves. Hij meent dat afzonderlijke gerechten hierin beter samen zouden kunnen optrekken, bijvoorbeeld bij personeelsbeleid en digitalisering. Naves zou daar graag „minder vrijblijvende afspraken” over maken met hen.