Studie: vaker omslag tussen extreem nat en extreem droog weer

Buitenland

Omslagen van extreem natte naar extreem droge periodes komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Onderzoekers van de Universiteit van Californië (UCLA) beschrijven in een onderzoeksartikel in Nature Reviews hoe dit in zijn werk gaat. De studie verschijnt precies op het moment dat hun eigen omgeving wordt geteisterd door felle branden, die al hele buitenwijken van Los Angeles in de as hebben gelegd.