CdK Adema: ambt burgemeester is relevanter dan ooit

In het provinciehuis in Den Bosch had Adema veel aandacht voor mensen die in positieve zin het verschil maken. „Omdat zij onze samenleving en onze provincie verder helpen. Omdat zij levens en samenlevingen kunnen veranderen. En dat is harder nodig dan ooit. Want we leven in complexe en turbulente tijden.”

Om uitdagingen waar de provincie voor staat aan te kunnen, zoals woningbouw, stikstof, mobiliteit en schoon drinkwater, is volgens de commissaris een goede samenwerking tussen gemeenten, provincie en rijksoverheid essentieel. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de Delta Rhine Corridor, een stelsel aan buisleidingen tussen Rotterdam en Limburg, kan dat beter, zo gaf ze aan.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) wil voorlopig alleen buizen voor waterstof en CO2 realiseren. Noord-Brabant vindt dat een gemiste kans en wil ook buizen voor elektriciteitskabels en ammoniak. „Omdat je daarmee een aantal problemen oplost, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De opstelling van het Rijk in dít dossier is niet helpend.”

Adema noemde ook Defensie dat in het hele land zoekt naar meer ruimte om te oefenen met onder meer helikopters en jachtvliegtuigen. „We hebben elkaar keihard nodig om stappen te kunnen zetten. Juist het Rijk zou zich ervan bewust moeten zijn dat het stapelen van opgaven in onze provincie niet helpend is. Ik noem bijvoorbeeld Defensie: daar draagt onze provincie met onder meer vier militaire luchthavens meer dan gemiddeld aan bij.”