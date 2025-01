„Ik heb het pistool gebruikt als vuurwerk”, vertelde Maher A. de rechter. Hij had het gaspistool legaal in een winkel in Duitsland gekocht en wist niet dat het bezit ervan in Nederland verboden is.

Gaspistolen vuren geen kogels af, maar knalpatronen. A. had 82 stuks in zijn bezit en zei dat hij vanuit zijn auto vier keer had geschoten op de grond, naar een boom. Het was hem om het geluid te doen, vertelde hij. „Ik heb niemand bedreigd en op niemand gericht. Ik had geen enkele bedoeling om iemand schade te berokkenen.”

De officier van justitie had een celstraf van zes weken geëist. Ze benadrukte net als de rechter dat gaspistolen wel degelijk letsel kunnen veroorzaken. „U benoemt de feestsfeer. Maar ik ken niemand die een pistool associeert met een feestsfeer. Iedereen die het wapen ziet, zou zich rot schrikken.”

„Het is een feit dat in sommige landen door middel van dit soort knallen vaak feest wordt gevierd”, zei de rechter. „Dat maakt nog niet dat het mag. Door dat op 31 december in het centrum van Amsterdam te doen, hebt u risico’s genomen. In ieder geval zijn er mensen heel erg van geschrokken.”