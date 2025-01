De Zeeuwse gemeente Kapelle laat weten dat er „enorm veel schade” is aangericht en is daarvan geschrokken. Het bedrag is naar schatting 80.000 euro, terwijl dit vorig jaar ongeveer 20.000 euro was. Op meerdere plekken is het asfalt gesmolten. Het is te duur om dat allemaal meteen te repareren, „dus de veroorzaakte schade blijft voorlopig zichtbaar”.

In Hilversum is voor bijna 71.000 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Dat is aanzienlijk meer dan in de twee voorgaande jaarwisselingen bij elkaar. Dat het bedrag nu zo hoog uitvalt, komt onder meer doordat vier parkeerautomaten vernield zijn, die bijna 11.000 euro per stuk kosten.

Amsterdam schat de schade op minstens 353.000 euro, onder meer door vernielingen van 110 afvalbakken, bijna honderd ondergrondse containers, 36 bus- en tramhaltes, vijf parkeerautomaten en vijf verkeersborden. Vorig jaar kwam de schade in de hoofdstad uit op bijna 287.000 euro.

Ook in Hoeksche Waard in Zuid-Holland ligt de schadepost hoger. Het bedrag komt uit op 37.000 euro, wat 14.000 euro meer is dan vorig jaar. Buurgemeente Goeree-Overflakkee heeft de schade voorlopig op bijna 94.000 euro berekend. Bijna de helft daarvan komt door de beschadiging van in totaal 141 vierkante meter aan asfalt en straatwerk. Vorig jaar was de schade bijna 73.000 euro.

De schade in de Friese gemeente Opsterland is met 20.000 euro ook „groter dan in voorgaande jaren”. Het ging vooral mis in Gorredijk, waar het wegdek beschadigd raakte door een illegaal vuur. Bovendien werden verkeersborden, lichtmasten en bushokjes opgeblazen met vuurwerk.

In andere gemeenten viel de schade lager uit. Zo komt Den Haag uit op een bedrag van ongeveer 300.000 euro. Bij de vorige jaarwisselingen lag de schadepost rond de 400.000 euro, en rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 liep de schade in de hofstad op tot bijna 700.000 euro. De Groningse gemeente Pekela schat haar schade op een bedrag van ruim 11.000 euro, naar eigen zeggen de laagste kostenpost in tien jaar tijd. In de Gelderse gemeente West Betuwe is voor bijna 25.000 euro schade aangericht, terwijl het vijf jaar geleden nog om ongeveer 89.000 euro ging.