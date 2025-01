Onder anderen Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, pleitte voor een landelijke ban op vuurwerk. „Ga nu kijken wat er nodig is om deze situatie te veranderen. Wacht hier niet mee tot het einde van dit jaar, maar pak het nu op! Daar is het te ernstig voor. Kijk naar wat er gebeurt en vraag je af: is dit nog normaal?” Een jongen van 14 kwam in Rotterdam om het leven bij het aansteken van vuurwerk.

Burgemeester Renze Bergsma van de Drentse gemeente Coevorden klaagde in zijn nieuwjaarstoespraak dat er in de laatste weken van het jaar „veel meer en veel zwaarder en gevaarlijker knalvuurwerk” werd afgestoken. „Onze vuurwerktraditie is flink uit de bocht gevlogen. Het is hoog tijd voor herbezinning en een andere aanpak, wat mij betreft een stevige nationale aanpak”, concludeert Bergsma. Hij wil dat de landelijke politiek daarom gaat werken aan „een jaarwisseling met minder overlast en minder veiligheidsrisico’s”.

Joost Manusama (Capelle aan den IJssel) wil ook dat er een algeheel landelijk vuurwerkverbod komt. „Ik gun iedereen plezier, maar de schade en overlast voor mens, dier en omgeving staat niet meer in verhouding tot het plezier dat mensen hebben aan het zelf afsteken van vuurwerk.” Hij is ook boos over agressie tegen politie, brandweer en ambulance. „Aan de traditie van vernielingen, brand stichten en geweld richting hulpdiensten komt maar geen eind. Schandalig.”

Ook de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland, Patrick van der Giessen, vindt het „als burgemeester en als vader” tijd voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Jan Willem Boersma van buurgemeente Alblasserdam noemt een landelijk vuurwerkverbod „een goed begin”. Jos Wienen (Haarlem) is ervan overtuigd dat het afsteken van vuurwerk uiteindelijk in het hele land verboden wordt. „Er zijn gebieden in Nederland waar nog niet genoeg draagvlak is voor een verbod. Het is een cultuuromslag en dat heeft tijd nodig.”

Ronald Wortelboer (Stede Broec) heeft een andere mening. Hij zei dat hij kan genieten van mooi siervuurwerk, „maar die idioot harde ontploffingen, daar kan ik goed zonder. Daar verandert een vuurwerkverbod overigens niets aan, want dat spul is al verboden.”