Dader Rivallo P. zou voor de moord te horen hebben gekregen dat zijn vrouw wilde scheiden. Daarop ging hij haar te lijf in hun huis in Arvika. Een van hun kinderen zou daarop in paniek het alarmnummer hebben gebeld.

De hulpdiensten troffen de moeder ernstig gewond aan. Ze overleed later aan haar verwondingen. P. liep nog rond bij de woning en zou zwaar onder invloed zijn geweest.

Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat P. geen ernstige mentale stoornissen heeft. Hij legde tegenstrijdige verklaringen af over wat er precies is gebeurd.

Levenslang betekent in Zweden niet altijd dat een gevangene tot zijn of haar dood blijft vastzitten. Er kan een verzoek worden ingediend om eerder vrij te komen. Wel moet een gevangene minstens achttien jaar van zijn straf uitzitten.