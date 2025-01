„Dat is veel geld”, zei de regeringsleider tegen de nieuwssite Focus over een verhoging van de norm. Hij voegde eraan toe dat de NAVO een „zeer duidelijk” besluitvormingsproces heeft. Wel vindt hij dat Duitsland, dat de laatste jaren meer is gaan uitgeven om de verouderde krijgsmacht te moderniseren, „meer moet doen voor veiligheid”.

Scholz zei dat Duitsland bij een verhoging naar 5 procent jaarlijks ongeveer 200 miljard euro moet uitgeven aan defensie, terwijl het federale budget ongeveer 490 miljard bedraagt. Duitsland zou dan nog eens 150 miljard euro per jaar moeten besparen of lenen. „En daarom denk ik dat het beter is om ons te concentreren op de koers die de NAVO lang geleden heeft uitgestippeld.”

Trump had tijdens zijn eerste presidentstermijn van 2017 tot 2021 herhaaldelijk kritiek op landen die niet voldeden aan de NAVO-norm. Duitsland was daar een van. Het gaf in 2024 voor het eerst sinds 1992 weer meer dan 2 procent van zijn bbp uit aan defensie. Het percentage lag met 72 miljard euro op 2,1 procent, aldus het ministerie van Defensie.