Onderzoekers zien bosbrandrisico’s in hoge noorden verder groeien

Zeer dichte bossen én zeer open bossen kennen een kleiner risico op grote branden dan ‘halfopen’ bossen. Juist dit bostype zal op steeds meer plaatsen ontstaan, verwachten de onderzoekers op basis van computermodellen. Die hebben ze gevoed met satellietwaarnemingen van de afgelopen twintig jaar. Op basis hiervan stellen ze dat de begroeiing in de koudste, meest noordelijke gebieden zal toenemen. De boomdichtheid aan de wat warmere zuidelijke kant van het boreale gebied neemt juist af. „Dat betekent dat boreale bossen over de hele wereld erg op elkaar gaan lijken”, stellen de onderzoekers.

In een artikel over hun onderzoek leggen de wetenschappers uit hoe het komt dat relatief open bossen een groter risico lopen op branden. „Bos met weinig bomen heeft er meestal niet genoeg brandstof voor, en in dicht bos heersen microklimaten waarin brand niet zo makkelijk ontstaat. Het halfopen type dat we verwachten is daar juist wel gevoelig voor.” Bij bosbranden komt veel koolstof vrij uit de bomen en de bodem. In de vorm van CO2 komt dat in de atmosfeer terecht, waarmee het bijdraagt aan nog meer opwarming.