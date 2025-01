De man werd in eerste instantie voor de mishandelingen in 2022 en begin 2023 vervolgd. Hij zat in die periode al langere tijd in een zorginstelling in Noord-Holland. Hij werd begin 2023 aangehouden en nadat zijn voorlopige hechtenis werd geschorst, werd hij opgenomen in de psychiatrische instelling in Den Dolder. Eind februari vorig jaar besloot het OM hem niet langer te vervolgen, omdat de gedwongen behandeling in de kliniek een betere oplossing was.

De verdachte was vorige week geoorloofd buiten de instelling in Den Dolder. Hij verbleef op hetzelfde terrein als waar Michael P. zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. De verdachte blijft nog zeker twee weken vast.