OM: verdachte fatale ruzie Plein Den Haag gebruikte fors geweld

In de nacht van 20 op 21 juli vorig jaar kreeg een groep mensen ruzie op de Lange Poten in het centrum van Den Haag. Dat ging verder op het naastgelegen Plein. De Somaliër en de vriend met wie hij in Den Haag was, kregen klappen. De Somaliër overleed later aan ernstig hersenletsel.

De 21-jarige Alparslan C. ontkent dat hij geweld gebruikte tegen het overleden slachtoffer. Geweld dat hij tegen de vriend van de man gebruikt zou hebben was uit zelfverdediging, zei C. „Dit dossier ademt dat cliënt niet het belangrijkste aandeel heeft gehad”, meende zijn advocaat.