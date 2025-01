Op 2 juli 2024 werd op een parkeerplaats in de Zwolse wijk Holtenbroek het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. De 67-jarige vrouw is vermoedelijk tussen 12.30 en 12.50 uur neergestoken en kort daarna bezweek ze aan de gevolgen van meerdere steekwonden. In de omgeving van de steekpartij werd een koksmes gevonden met daarop het DNA van de verdachte. Ook blijkt uit DNA-onderzoek dat er bloed van het slachtoffer zat op de broek van de 31-jarige Alle B.

B. ontkent elke betrokkenheid, zei zijn advocaat Maurits Jansma. De man was ernstig verward toen hij werd aangehouden. „Pas na vijf dagen durfden de arrestantenwachters hem te laten luchten.”

De advocaat verzocht om een tegenonderzoek omdat hij betwijfelt of er voldoende DNA uit het bloed op de broek onderzocht is. De officier van justitie reageerde hier fel op. „Ik vind het kwalijk dat de verdediging met zoveel onzin komt.” Hij twijfelt niet aan het onderzoek. De rechtbank wees het doen van tegenonderzoek door het NFI toe.

Alle B. woonde donderdag de zitting niet bij. De rechtbank beval dat hij op de volgende zitting in april wel in de rechtszaal verschijnt. B. wordt vermoedelijk in februari opgenomen in het Pieter Baan Centrum ter observatie.