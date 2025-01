Zoektocht naar overlevenden aardbeving Tibet gestopt

Het dodental staat sinds dinsdagavond op 126 en het aantal gewonden op 188. Reddingswerkers hebben in de vrieskou meer dan vierhonderd mensen onder het puin vandaan gehaald. De kans op het vinden van overlevenden is volgens experts klein, omdat die waarschijnlijk inmiddels zijn overleden door onderkoeling. De temperatuur daalt in de nacht tot -18 graden.

De aardbeving vond plaats in de regio Tingri, ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Mount Everest, en had volgens de Chinese autoriteiten een kracht van 6.8. Er zijn meer dan duizend naschokken geweest. De regio telt 60.000 inwoners. Ongeveer 46.500 getroffenen zijn verplaatst naar dorpen die verder van het epicentrum liggen. Duizenden huizen zijn beschadigd of verwoest.