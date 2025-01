Eleos werft pastoraal vrijwilligers

„Mensen van alle leeftijden uit verschillende kerkverbanden, ambtsdragers en niet-ambtsdragers, mannen en vrouwen.” Dat zijn de ”pastoraal vrijwilligers” die Eleos werft. De komende maanden worden ze opgeleid door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Wat is de aanleiding tot dit initiatief?

„Eleos trekt ook niet-christelijke cliënten. Die worstelen soms ook met vragen over geloof en zingeving. Ze kunnen daarover met een pastoraal vrijwilliger in gesprek.

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geestelijke gezondheid en geloof elkaar beïnvloeden en dat pastoraat een belangrijke rol kan spelen in herstel. Mensen die een kerkelijke binding hebben, willen hun verhaal soms echter niet aan iemand uit de eigen gemeente vertellen.”

„We zullen altijd de vraag stellen of er iemand in de kerk is met wie ze hun probleem kunnen bespreken” - Gert de Heer, communicatiemedewerker Eleos

Komt Eleos hiermee niet op het terrein van de kerkelijke ambtsdragers terecht?

„We hechten aan goede samenwerking met de kerken. Bij gemeenteleden voor wie de stap naar de kerkenraad heel groot is, proberen we die verbinding toch tot stand te brengen. We zullen altijd de vraag stellen of er iemand in de kerk is met wie ze hun probleem kunnen bespreken. Ook bij mensen zonder kerkelijke binding bekijkt de vrijwilliger of ze bij een kerk in hun omgeving terecht kunnen.

De Heer. beeld Gert de Heer

De pastoraal vrijwilliger kan door zijn kennis en ervaring ook ambtsdragers ondersteunen. Zeker in een kleine gemeente kan een kerkenraad daar behoefte aan hebben.”

Hoe voorkom je dat gesprekken met een vrijwilliger een kwetsbare cliënt door verschil in achtergrond in verwarring brengen?

„We willen heel goed bekijken wie we aan een cliënt koppelen. Daarbij speelt naast de expertise van de vrijwilliger ook diens kerkelijke achtergrond een rol. Bij een evangelische cliënt zoeken we bijvoorbeeld een vrijwilliger die in de evangelische wereld wat meer onderlegd is. Bij cliënten uit reformatorische kerken net zo.”

Welke toerusting krijgen de pastoraal vrijwilligers?

„Met de TUA en het Kicg hebben we een academische leergang opgezet. Die bestaat uit e-learningmodules en twee lesdagen in Apeldoorn. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op kennis, maar ook op oefening van praktische vaardigheden. We spreken over de zorgvisie van Eleos, religie en psychopathologie –met mogelijkheid tot specialisatie in onder andere depressie en suïcidaliteit, angst, persoonlijkheidsproblematiek en trauma–, religieuze coping –de verhouding tussen religiositeit en welbevinden–, gespreksvaardigheden en Godsbeelden. De cursisten maken een eindopdracht over een concrete casus.

De opleiding vergt zo’n 37 uur. We vragen bereidheid om zich verder te ontwikkelen in een specifiek veld en om minimaal vier jaar beschikbaar te zijn als vrijwilliger. We verwachten dat zich vooral mensen zullen aanmelden die al enige pastorale ervaring hebben.”

werkenbijeleos.nl/pastoralepool