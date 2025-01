Schoten en tanks bij presidentieel paleis Tsjaad

Negentien mensen zijn gedood bij de gevechten, van wie achttien lid waren van een 24-koppige groep die de aanval uitvoerde. „Er zijn achttien doden en zes gewonden” onder de aanvallers „en wij tellen een dode en drie gewonden, van wie een ernstig”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Abderaman Koulamallah aan persbureau AFP.

Mensen ontvluchtten het centrum van de hoofdstad Ndjamena toen de vuurgevechten uitbraken. Daarna reden al snel tanks en militaire voertuigen door de straten rond het presidentiële paleis. Het is onduidelijk of president Mahamat Déby aanwezig was.

Meerdere veiligheidsbronnen zeiden dat een gewapend commando in het presidentiële paleis het vuur geopend had. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk zou zijn geweest, maar in het land vinden vaak aanvallen van de jihadistische groep Boko Haram plaats.

Het incident komt twee weken na controversiële landelijke verkiezingen in Tsjaad. De regering presenteerde die verkiezingen als een stap richting democratie en het einde van een militaire heerschappij, maar oppositiepartijen erkennen de uitslag niet omdat er grootschalig gefraudeerd zou zijn. Zij beschuldigen Déby van een autocratisch en repressief beleid.

Déby kwam in 2021 aan de macht toen zijn vader overleed, die het land in de Sahel ruim dertig jaar lang met harde hand regeerde.