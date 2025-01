Vanaf donderdagochtend code oranje in Limburg en Noord-Brabant

Het KNMI waarschuwt dat het in de nacht van woensdag op donderdag al glad kan zijn in het zuiden en zuidoosten van het land door de sneeuw. Volgens het weerinstituut leidt dit vooral tijdens de ochtendspits tot veel hinder op de weg en in het openbaar vervoer.

De meeste sneeuw valt naar verwachting in Limburg en in het oosten van Brabant, vandaar code oranje. In Limburg geldt sinds 22.00 uur al code geel en in Noord-Brabant is dit vanaf 03.00 uur het geval. Ook in delen van Gelderland kan het glad worden door sneeuw. In die provincie geldt daarom vanaf 07.00 uur code geel.

Bij code oranje is volgens het KNMI „grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast”. Bij code geel is er kans op gevaarlijk weer en is het volgens het weerinstituut raadzaam om op te letten, vooral onderweg.

Een medewerker van ANWB Verkeersinformatie laat kort voor middernacht weten dat er in het zuiden van Limburg flink wat sneeuw is gevallen, maar dat het aantal incidenten op de weg nog meevalt. „Het verkeer rijdt daar met gepaste snelheid”, zegt hij. Ook heeft de sneeuw er nog niet toe geleid dat de Wegenwacht moeite heeft om pechgevallen te bereiken. Rijkswaterstaat riep mensen eerder woensdagavond op om reizen van en naar Limburg waar mogelijk uit te stellen in verband met de sneeuwval.