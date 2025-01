Celstraf voor oud-parlementariër Sint Maarten voor kopen stemmen

De rechtbank acht bewezen dat Arrindell mensen geld gaf in ruil voor een stem op zijn persoon. Het Openbaar Ministerie op het eiland voert al jarenlang een strijd tegen stemfraude en waarschuwt bewoners en politici bij elke verkiezing dat het kopen van stemmen strafbaar is. Volgens het OM is de straf „een duidelijke waarschuwing tegen pogingen om de democratie in Sint Maarten te ondermijnen”.

Behalve Arrindell waren er nog twee verdachten. Een medeverdachte krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. De andere medeverdachte werd veroordeeld tot 180 uur taakstraf, waarvan 90 uur voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar.

Als op Sint Maarten een partij zetels haalt tijdens parlementsverkiezingen, worden die niet gegeven aan de mensen die het hoogst op de lijst staan, maar aan de kandidaten met het hoogste aantal persoonlijke stemmen. Volgens critici wekt dit systeem stemfraude in de hand, omdat het voor politici heel belangrijk is om persoonlijke stemmen te krijgen.