Willem Vossebeld nieuwe leider BBB-Statenfractie Drenthe

De BoerBurgerBeweging in Drenthe boekte in maart 2023 bij de verkiezingen voor Provinciale Staten een grote overwinning. De partij deed voor het eerst mee, haalde 17 van de 43 zetels en werd de grootste partij in het Drents parlement zoals de Drentse Staten ook wel worden genoemd.

Schuinder leidde de fractie vanaf de start. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de BBB in Hooghalen woensdagavond wenste hij zijn opvolger succes. Vossebeld is al vanaf het prille begin nauw betrokken bij de BBB-fractie in Drenthe en heeft „een echt BBB-hart”, aldus Schuinder.

Willem Vossebeld hoopt de BBB Drenthe „een nog grotere boost te geven”. „We zullen nog strakker in de wedstrijd gaan staan. Wij willen ons verhaal nog grootser uitdragen en een eerlijk, vertrouwd en mooi Drenthe bieden voor iedereen.”