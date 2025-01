Zuid-Hollandse commissaris verdedigt Halsema en ‘vreest’ Trump

Kolff blikte ook vooruit op de tweede periode van Donald Trump, die opnieuw is gekozen als president van de Verenigde Staten. „Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Is het de laatste stuiptrekking van een autoritair en antidemocratisch regime in het machtigste land ter wereld? Of was het presidentschap van Joe Biden een laatste stuiptrekking van het westerse bondgenootschap zoals we dat al heel lang kennen? Hoe je er ook tegenaan kijkt, feit is dat dit impact zal hebben op ons land en onze provincie. Alleen al de handelsbeperkingen en verhoogde defensie-uitgaven zullen op onze welvaart drukken.”