OM gaat uit van misdrijf bij dood 4-jarig meisje Rotterdam

De verdachte van betrokkenheid bij de dood van het meisje is de vader. De 43-jarige man werd na het incident aangehouden en verhoord. Dinsdag werd bekendgemaakt dat hij is vrijgelaten, maar nog wel verdachte blijft in de zaak. Volgens de rechter-commissaris ontbraken „ernstige bezwaren om hem nog langer vast te houden”. Het OM is het daar echter niet mee eens en is in beroep gegaan tegen die beslissing, zo liet een woordvoerder van het OM in Rotterdam woensdagavond desgevraagd weten. Volgens hem zal een hogere rechter bij de rechtbank zich over deze kwestie buigen. Wanneer daarover uitsluitsel is, is niet duidelijk.

Wat er zich in de woning, volgens het OM het woonhuis van de vader, heeft afgespeeld is onduidelijk. Naar de doodsoorzaak van het meisje wordt onderzoek gedaan. Volgens de woordvoerder van het OM is al wel duidelijk dat er bij het incident niet is gestoken of geschoten. Ook over het mogelijke motief van de verdachte valt nog niets te zeggen.

Er is een groot onderzoek gestart naar „dit impactvolle incident”, waarin het OM de leiding heeft. Mensen die meer informatie hebben over de kwestie, worden opgeroepen de politie daarover tips te geven.