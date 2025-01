Aantal mensen met griep neemt toe, nauwelijks coronabesmettingen

Ook vorig jaar steeg het aantal besmettingen rond deze tijd van het jaar. Eind januari was toen sprake van een epidemie, die tot eind maart duurde.

Het aantal mensen dat met corona besmet is, blijft heel laag voor de tijd van het jaar. Begin januari vorig jaar werden vier keer zo veel virusdeeltjes in het rioolwater gevonden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de rioolwatermetingen om de verspreiding van het virus in de gaten te blijven houden, omdat de grootschalige coronatesten zijn afgeschaft. Daarnaast maakt het instituut gebruik van het platform Infectieradar, waar mensen kunnen melden dat hun coronatest positief was en dat ze het virus dus onder de leden hebben. Vorige week meldde 0,3 procent van de gebruikers een positieve testuitslag. Precies een jaar geleden was dit 2 procent.