Nederlander in België veroordeeld tot vijf jaar cel en boete

De aanslagen tegen de discotheek waren op 21 en 25 september 2023 en de aanslag op het kantoor op 30 oktober 2023. Bij alle drie de aanslagen werden explosieven tot ontploffing gebracht. In de buurt ervan werd telkens een auto met Nederlandse nummerplaat gesignaleerd, die van Ichairo D. bleek te zijn.

Ook zijn telefoon werd later tijdens de drie nachten getraceerd. Daarin stonden Snapchat-berichten waarin hem op 25 september werd gevraagd of „het gelukt is”, waarop hij bevestigend antwoordde. Tijdens een huiszoeking werden in zijn slaapkamer een koker met kruit en twee lonten gevonden.

D. heeft toegegeven dat hij in de drie nachten vanuit Nederland naar Antwerpen was gereden, maar ontkent dat hij iets met de aanslagen te maken heeft.