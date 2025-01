Vooral Belgen en Nederlanders opgepakt in havengebied Antwerpen

Het gros van de arrestanten, 98, werd betrapt toen ze drugs uit containers in het Antwerpse havengebied haalden. Dertien mensen werden in een zogenoemde Trojaanse container betrapt. Dat is een container die leeg lijkt, maar waarin mensen verstopt zitten die zo ongemerkt een haventerrein opkomen. Daar wachten ze op een container met drugs en halen die leeg.

In 2024 werden 243 personen veroordeeld voor cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven en is bijna 71 miljoen euro verbeurdverklaard, zei Paul Van Tigchelt, demissionair minister van Justitie en Noordzee.

De 243 veroordeelden kregen van de rechtbank in Antwerpen en de rechtbank in Oost-Vlaanderen opgeteld 852 jaar gevangenisstraf en boetes van ruim 6,8 miljoen euro.

Internationale drugsorganisaties gebruiken de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg het meest om cocaïne Europa binnen te smokkelen.