Kamerleden bezorgd dat Meta meer desinformatie gaat dulden

Het is juist belangrijk dat de verspreiding van nepnieuws en andere misleidende informatie wordt voorkomen, schreef VVD-Kamerlid Martijn Buijsse op X. Hij is niet gerust op de plannen, die „onder het mom van vrijheid van meningsuiting” zijn gepresenteerd. „Socialemediaplatformen moeten juist meer doen om desinformatie te bestrijden”, vindt ook D66’er Hanneke van der Werf. „Als verkiezingsuitslagen wereldwijd worden beïnvloed door onzin online, dan schaadt dat de democratie en onze veiligheid.” Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA heeft dezelfde zorg. „Rijkeluiszoontjes als Zuckerberg en Elon Musk beknotten onze vrijheid en maken onze democratieën kapot!”

Meta zegt zich in de Europese Unie te blijven houden aan de Europese regels, die feitencontroles op socialemediaberichten en andere beschermingsmaatregelen tegen onwenselijk materiaal voorschrijven. Dat is Van der Werf nog niet genoeg. „De markt reguleert zichzelf niet, omdat het goedkoper is om niets te doen. Daarom moet Europa aan de slag met alternatieven en maatregelen die werken.” Kathmann wil Meta en ook X „keihard aanpakken en ingrijpen in hun verdienmodellen”. Dat zijn volgens haar „politieke keuzes die we in Brussel en Den Haag kunnen maken”.