Reuters bekeek accounts op X, het voormalige Twitter, van zo’n 150 universiteiten en nam contact op met instellingen die er al maanden niet of nauwelijks meer actief waren. Zo bleken 7 van de 31 colleges van de Universiteit van Cambridge geen berichten meer te plaatsen op X.

Ook in universiteitsstad Oxford was zo’n trend te bespeuren. Merton College heeft de eigen X-account verwijderd. Het wilde daar tegenover Reuters geen toelichting op geven.

Het Harris Manchester College in Oxford was voor het laatst actief in november. De instelling verwees volgers toen naar andere platformen waar het ook berichten deelt.

De beroemde London Business School deelde maanden geleden het laatste bericht. De instelling zegt in een toelichting regelmatig te bekijken wat de effectiefste communicatiekanalen zijn.

Eerder bleek al dat ook sommige Britse politiekorpsen hun gebruik van X hebben afgebouwd. Het platform kwam onder een vergrootglas te liggen tijdens de anti-immigratierellen van het afgelopen jaar. Toen circuleerde online veel nepnieuws.

X-eigenaar Elon Musk heeft daarnaast opgeroepen tot het opsluiten van premier Keir Starmer en geëist dat de uiterst-rechtse activist Tommy Robinson wordt vrijgelaten.