Hein van der Loo, burgemeester van Almere, zei dat hij zich soms schaamt „voor de manier waarop landelijke politici en bestuurders rollend over straat gaan”. De partijloze Van der Loo is voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio’s.

Femke Halsema van Amsterdam deelde in haar toespraak een sneer uit aan het huidige kabinet, waarin de PVV de grootste partij is. „U weet van mij dat ik me nooit inlaat met politieke oordelen, en dat zal ik nu ook niet doen. Maar ik betrap me weleens op een lichte vorm van heimwee naar de relatieve emotionele stabiliteit van het zoveelste demissionaire kabinet Rutte.” Halsema werd in 2024 regelmatig mikpunt van felle kritiek van PVV-leider Geert Wilders, bijvoorbeeld rond de onlusten rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in november.

Erik Boog (Diemen) zei dat de moed soms in de schoenen zakt door oorlogen en door „de winst van Trump in Amerika en van extreemrechtse partijen in Europa, de zichtbare gevolgen van klimaatverandering, de chaos die politiek Den Haag ervan maakt, de toename van antisemitisch en racistisch geweld, de vergaande polarisering.”

Servaas Stoop, burgemeester van de Gelderse gemeente West Betuwe, was ook kritisch in zijn toespraak. „Voor mijn gevoel draagt de politiek in Den Haag er vooralsnog weinig aan bij dat er meer rust in de tent komt, integendeel. Sommigen wakkeren de onrust juist aan.” Burgemeester Maarten Offinga van de Overijsselse gemeente Hardenberg, zei dat hij schrikt „van de steeds extremere uitspraken die worden gedaan over andere mensen. Ik vind de waardeoordelen die ons om de oren vliegen alarmerend. Zelfs de Haagse politiek doet eraan mee.”

De burgemeester van de Limburgse gemeente Peel en Maas had ook kritiek op landelijke debatten, bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. „Spierballentaal voert de boventoon. Iets waar de politiek in Den Haag zich sowieso graag van bedient. Elkaar proberen te overtreffen met oneliners. De aanval te openen door meteen een standpunt in te nemen, in plaats van eerst eens een vraag te stellen”, aldus Bob Vostermans.