De branden worden aangewakkerd door erg harde wind die ook de bestrijding van het vuur met blusvliegtuigen bemoeilijkt. De autoriteiten hopen dat de wind in de loop van woensdag afneemt.

De grootste brand woedt aan de noordwestrand van de metropool in de streek Pacific Palisades. Deze brand tussen Santa Monica en Malibu bedreigt ook talrijke landhuizen en woningen van beroemdheden uit het 20 kilometer oostelijker gelegen Hollywood.

Nog verder naar het oosten is er een bosbrand aan de rand van Pasadena en Altadena. Circa 30 kilometer ten noorden van Pacific Palisades en Santa Monica woedt ook een bosbrand in het district Sylmar.

Voor alle drie de brandhaarden zijn bevelen uitgevaardigd te evacueren of klaar te staan voor evacuatie, melden plaatselijke media. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekend.