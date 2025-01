Vakantiebeurs rekent niet op bezoekersaantallen zoals voor corona

„De tijden zijn veranderd”, zegt beursmanager Marleen Rompen. Ze verwacht niet dat de bezoekersaantallen snel terugkeren naar de hogere cijfers van de jaren voor de coronacrisis. Mensen zoeken volgens haar steeds vaker online naar informatie over vakanties. De beurs trekt vooral mensen die willen rondkijken of met specifieke ideeën speciale reisaanbieders bezoeken. Hoeveel mensen precies naar de beurs komen dit jaar, kan Rompen nog niet zeggen.

Het „massale” ervan is wel voorbij, concludeert Rompen. De organisatie is volgens haar meer bezig met de kwaliteit dan met de kwantiteit van de bezoekers. Voor de aanwezige reisprofessionals is het belangrijker dat bezoekers veel belangstelling tonen of gerichte vragen hebben.

Op de Vakantiebeurs ligt de nadruk dit jaar op specialistische, kleinschalige reizen naar relatief onbekendere bestemmingen. Bezoekers kunnen op de beurs negenhonderd stands bezoeken. De organisatie werkt meer samen met specialistische reisaanbieders, die veel kennis hebben van de cultuur van één land of regio en weten wat de lokale specialiteiten zijn. „In het verleden werd het vooral groots aangepakt, nu richten we ons op de kleinschalige specialist”, aldus Rompen.

Traditionele vakantielanden zoals Spanje zijn nog steeds populair, maar mensen zijn meer op zoek naar rustige bestemmingen, meent Rompen. De nadruk ligt minder op massatoerisme. „Daar proberen we op in te spelen”, legt ze uit. Als het over Spanje gaat, focussen reisaanbieders bijvoorbeeld niet langer altijd op Barcelona, maar juist op „onontdekte regio’s”.