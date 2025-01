Het bezoek aan de koning komt nu Donald Trump herhaaldelijk zegt dat hij het delfstofrijke Groenland graag bij de VS zou voegen. Dinsdag zei de aanstaande Amerikaanse president dat hij straks niet kan uitsluiten dat daar militaire of economische maatregelen voor worden genomen. Op dezelfde dag arriveerde zijn zoon Donald Trump junior voor een privébezoek in Groenland.

Groenland is autonoom in het Deense koninkrijk en geen lid van de Europese Unie. Premier Egede is een linkse politicus die wil dat Groenland onafhankelijk wordt van Denemarken. De relatie tussen de Groenlandse regering en Denemarken is de laatste tijd koeler geworden over de rol van Denemarken in de geschiedenis van Groenland.

De Verenigde Staten hebben al sinds de negentiende eeuw claims op Groenland en hebben pogingen gedaan het land bij de VS te voegen. De eerste regering onder Donald Trump had in 2019 plannen om het te kopen van Denemarken.