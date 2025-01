De proef geldt alleen voor de ov-concessies waarvoor de provincie opdrachtgever is. De NS-treinen en de bussen, metro’s en trams rond de steden Den Haag en Rotterdam vallen daarbuiten. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) organiseert het ov in en om die twee grote steden. „Geldigheid in het MRDH-gebied en de treinen op het hoofdrailnet van de NS is financieel en organisatorisch niet haalbaar”, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer, VVD).

De Zuid-Hollandse fracties van GroenLinks-PvdA, VVD, BBB en CDA hebben in hun coalitieakkoord afgesproken tussen 2025 en 2029 een proef voor minima te bekostigen, bij voorkeur in de hele provincie. Het kostte Zevenbergen nogal wat tijd om deze afspraak uit te werken, ook omdat hiervoor de hulp van gemeenten nodig is.

De provincie heeft nu besloten het beschikbare geld te verdelen over de gemeenten op basis van cijfers van het CBS over sociale minima. „De gemeenten kunnen zelf bepalen welke inkomensgrens ze hanteren en indien nodig aanvullend eigen middelen reserveren bij het hanteren van een ruimere doelgroep.” De gedeputeerde stelt een Dal Vrij-product voor, wat betekent dat buiten de ochtendspits en in het weekend gratis gereisd kan worden.

De provincie Limburg is ook bezig met een regeling voor gratis ov voor mensen met een minimuminkomen. Limburg heeft de invoering echter moeten uitstellen, omdat gemeenten het aanvraagproces niet op zich willen nemen. Noord-Holland en Utrecht laten kinderen al gratis reizen, net als diverse grote steden.