„Geluid kan ongelofelijk veel effect hebben op de gezondheid van mensen”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof. Mogelijke maatregelen zijn geluidswallen langs drukke wegen of stiller asfalt waar dat mogelijk is.

De provincie maakt iedere vijf jaar een nieuw plan om geluidsoverlast van verkeer te verminderen. Daarvoor is nu afgesproken dat de grens van wat geluidsoverlast is, wordt verlaagd van 60 decibel naar 50 decibel.

Olthof tempert de verwachtingen en zegt dat niet overal oplossingen mogelijk zijn. „Soms is dit technisch niet mogelijk. Ook kunnen we te maken krijgen met locaties waar de investering zo hoog is en het effect juist klein, waardoor het niet tegen elkaar opweegt.”

Het plan van de provincie moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. In maart wordt over het idee gesproken.