Ex-burgemeester Groningen wil zaak achter gesloten deuren

Dat verzoek mag de raadsman in beslotenheid toelichten. „De kern van het verweer raakt aan de medische situatie van mijn cliënt. Het gaat om intieme details die vallen onder het medisch beroepsgeheim”, lichtte de advocaat toe, voordat pers en publiek de zaal van de rechter moesten verlaten.

Schuiling verklaarde eerder tegenover het Dagblad van het Noorden dat hij onderweg buikpijn had door een medische situatie. Volgens hem is er sprake van een aantoonbaar misverstand. Agenten spraken de burgemeester aan na een melding van een medeweggebruiker. Het OM legde hem vervolgens een boete op van 250 euro. Hij ging daartegen in verzet, waardoor de zaak nu aan de politierechter wordt voorgelegd.

Schuiling vertrok in oktober als burgemeester in Groningen. Hij liet een maand voor zijn afscheid weten dat hij „niet langer de benodigde energie” had voor de baan. Op de dag van zijn rechtszaak werd bekend dat minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken hem te verstaan had gegeven dat hij niet kon aanblijven. Schuiling werd in 2019 geïnstalleerd. Mirjam van ’t Veld (CDA) is nu waarnemend burgemeester in Groningen.