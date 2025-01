OM eist werkstraffen na ernstig ongeval door verkeersruzie op A6

Binnenland

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Lelystad werkstraffen geëist tegen twee inwoners van Almere. Die raakten op 5 mei 2021 op de A6 ter hoogte van Naarden verwikkeld in een verkeersruzie. Het conflict eindigde in een ernstig verkeersongeluk, nadat een van de verdachten zijn auto midden op de weg tot stilstand had gebracht. De andere verdachte moest vol in de remmen; een bestuurder achter haar kon haar niet meer ontwijken en klapte vol op haar auto, met twee ernstig gewonden als gevolg.